24 Канал підбиває підсумки Олімпійських ігор, на яких українська команда пережила все: піднесення, сподівання, пекуче обурення, гірке розчарування та шалена гордість.

Який результат України на Олімпійських іграх – 2026?

Втретє за історію нашої незалежності команда України повертається із зимових ігор без жодної здобутої медалі.

Раніше таке траплялося у Солт-Лейк-Сіті у 2002 році та у Ванкувері у 2010-му.

Хто з українців був найближче до медалі?

Найкращими нашими результатами в Мілані й Кортіні-д'Ампеццо залишилися виступи в санному спорті та фристайлі.

Естафетна команда збірної України у складі Юліанни Туницької, Ігоря Гоя, Назарія Качмара, Андрія Мандзія, Олександри Мох і Олени Стецків показала 6-й час на санній трасі, а трійка Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк і Дмитро Котовський на цій же позиції завершили командну лижну акробатику.

Дует санкарок Олени Стецків і Олександри Мох фінішували із 7-м місцем у змаганні двійок.

Командні результати в топ-10 Україна здобула також у біатлоні: жіноча естафетна четвірка Олександра Меркушина, Юлії Джими, Христини Дмитренко та Дарини Чалик фінішувала з 9-м місцем, а мікст-команда, яка складалася з Дмитра Підручного, Віталія Мандзина, Олени Городної та Олександри Меркушиної посіла 8-му сходинку.

Відзначимо і два фініші в топ-10 в особистих дисциплінах. Катерина Коцар стала 10-ю в дебютному для України на Олімпіадах фіналі у фристайлі в дисципліні біг-ейр. Біатлоніст Віталій Мандзин посів 10-те місце в масстарті.

Що стало головною подією Олімпіади для України?

Скелетоніст Владислав Гераскевич був реальним претендентом на медалі: на тренуваннях він демонстрував дуже хороший час, а один із заїздів завершив узагалі першим.

Але Міжнародний олімпійський комітет ухвалив обурливе рішення позбавити українця олімпійської мрії через його принципове бажання виступати в шоломі пам'яті на честь вбитих росіянами українських спортсменів.



Владислав Гераскевич у шоломі пам'яті / фото Getty Images

Гераскевич спробував оскаржити це рішення у Спортивному арбітражі, але той став на бік МОК.

Владислав не здобув медалі на своїх третіх Олімпійських іграх, але став, за висловом Володимира Кличка, "олімпійським чемпіоном з гідності". Президент України Володимир Зеленський нагородив скелетоніста Орденом Свободи.