24 Канал подводит итоги Олимпийских игр, на которых для украинской команды было все: подъем, надежды, жгучее возмущение, горькое разочарование и безумная гордость.

Какой результат Украины на Олимпийских играх-2026?

Третий раз за историю нашей независимости команда Украины возвращается с Зимних Игр без единой добытой медали.

Ранее такое случалось в Солт-Лейк-Сити в 2002 году и в Ванкувере в 2010-м.

Кто из украинцев был ближе всего к медали?

Лучшими нашими результатами в Милане и Кортине остались выступления в санном спорте и фристайле.

Эстафетная команда сборной Украины в составе Юлианны Туницкой, Игоря Гоя, Назария Качмара, Андрея Мандзия, Александры Мох и Елены Стецкив показала 6-е время на санной трассе, а тройка Ангелина Брыкина, Александр Окипнюк и Дмитрий Котовский на этой же позиции завершили командную лыжную акробатику.

Дуэт саночниц Елена Стецкив и Александра Мох финишировали на на 7-м месте месте в соревновании двоек.

Командные результаты в топ-10 Украина получила также в биатлоне: женская эстафетка четверка Александра Меркушина, Юлия Джима, Кристина Дмитренко и Дарья Чалык финишировала на 9-ом месте, а микст-команда, которая состояла из Дмитрия Пидручного, Виталия Мандзина, Елены Городной и Александры Меркушиной заняла 8-ю место.

Отметим и два финиша в топ-10 в личных дисциплинах. Екатерина Коцар заняла 10-й в дебютном для Украины на Олимпиадах финале во фристайле в дисциплине биг-эйр. Биатлонист Виталий Мандзин занял 10-е место в массстарте.

Что стало главным событием Олимпиады для Украины?

Скелетонист Владислав Гераскевич был реальным претендентом на медали: на тренировках он демонстрировал очень хорошее время, а один из заездов завершил вообще первым.

Но Международный олимпийский комитет принял возмутительное решение лишить украинца олимпийской мечты из-за его принципиального желания выступать в шлеме памяти в честь убитых россиянами украинских спортсменов.



Владислав Гераскевич в шлеме памяти / фото Getty Images

Гераскевич попытался обжаловать это решение в Спортивном арбитраже, но тот принял сторону МОК.

Владислав не получил медали на своих третьих Олимпийских играх, но стал, по выражению Владимира Кличко, "олимпийским чемпионом по достоинству". Президент Украины Владимир Зеленский наградил скелетониста Орденом Свободы.