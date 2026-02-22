24 Канал пропонує поглянути на медальну таблицю в її фінальному вигляді перед тим, як у Вероні відбудеться церемонія закриття XXV Зимових Олімпійських ігор.

Хто виграв медальний залік?

Збірна Норвегії фактично не залишила шансів іншим командам – скандинави здобули 41 медаль, з яких 18 золотих.

Найрезультативнішим став легендарний лижник Йоганнес Клебо, який приніс до скарбнички своєї країни 6 нагород найвищого ґатунку і побив всі можливі рекорди, ставши найтитулованішим зимовим олімпійцем.

Хто став сенсацією Ігор?

Навряд хтось міг припустити, що такі країни як Бразилія чи Казахстан зможуть похизуватися золотом – але це сталося.

Лукас Пінейро Братен здобув першу історичну медаль для Бразилії на Зимових Іграх, вигравши гірськолижний слалом. А Михайло Шайдоров скористався фіаско Іллі Малініна у чоловічому фігурному катанні і приніс Казахстану першу за понад тридцять років золоту нагороду.

Скільки медалей в України?

Втретє за історію нашої незалежності команда України повертається із зимових ігор без жодної здобутої медалі.

Раніше таке траплялося у Солт-Лейк-Сіті у 2002 році та у Ванкувері у 2010-му.

Вперше за всю історію зимових Олімпіад жоден з українських спортсменів не потрапив навіть до топ-5. Найкращими результатами в особистих дисциплінах стали 10 місця фристайлістів Катерини Коцар та Олександра Окіпнюка, а також виступ Віталія Мандзина у біатлонному мас-старті.

Підсумковий медальний залік Олімпіади-2026