Клебо розпочав свою олімпійську кар'єру у Пхьончхані у 2018 році. Усього за 8 років йому вдалося здобути більше золота, ніж будь-якому іншому зимовому спортсмену за весь час, пише Суспільне Спорт.

Як Клебо встановив рекорд золотих медалей?

Норвежець буквально знищує суперників у кожній гонці, в якій бере участь. Клебо заввиграшки тріумфував у трьох особистих дисциплінах – скіатлоні 10+10 кілометрів, класичному спринті та гонці з роздільним стартом на 10 кілометрів.

А у неділю, 15 лютого, Йоганнес остаточно утвердив своє домінування у зимовому спорті, допомігши команді Норвегії здобути перемогу в естафеті 4 по 7,5 кілометрів.

Таким чином у Клебо вже дев'ять золотих медалей Олімпіад – нікому в історії не вдавалося виграти більше. До того ж, у Мілані та Кортіні в активі норвежця чотири перемоги – як пише Спорт24, стільки медалей найвищого ґатунку вдавалося привезти з одних Ігор лише великому та жахливому королю біатлону Уле-Айнару Бйорндалену у 2022 році в Солт-Лейк Сіті.

Які ще досягнення є у Клебо?