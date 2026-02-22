24 Канал предлагает взглянуть на медальную таблицу в ее финальном виде перед тем, как в Вероне состоится церемония закрытия XXV Зимних Олимпийских игр.

Кто выиграл медальный зачет?

Сборная Норвегии фактически не оставила шансов другим командам – скандинавы получили 41 медаль, из которых 18 золотых.

Самым результативным стал легендарный лыжник Йоханнес Клебо, который принес в копилку своей страны 6 наград высшей пробы и побил все возможные рекорды, став самым титулованным зимним олимпийцем.

Кто стал сенсацией Игр?

Вряд ли кто-то мог предположить, что такие страны как Бразилия или Казахстан смогут похвастаться золотом – но это произошло.

Лукас Пинейро Братен получил первую историческую медаль для Бразилии на Зимних Играх, выиграв горнолыжный слалом. А Михаил Шайдоров воспользовался фиаско Ильи Малинина в мужском фигурном катании и принес Казахстану первую за более чем тридцать лет золотую награду.

Сколько медалей в Украины?

Третий раз за историю нашей независимости команда Украины возвращается с зимних игр без единой добытой медали.

Ранее такое случалось в Солт-Лейк-Сити в 2002 году и в Ванкувере в 2010-м.

Впервые за всю историю зимних Олимпиад ни один из украинских спортсменов не попал даже в топ-5. Лучшими результатами в личных дисциплинах стали 10 места фристайлистов Екатерины Коцар и Александра Окипнюка, а также выступление Виталия Мандзина в биатлонном масс-старте.

Итоговый медальный зачет Олимпиады-2026