Традиційно до останнього дня Ігор більшість учасників вже встигають роз'їхатися по домівках. Тож чимало країн взагалі не матимуть своїх представників на церемонії – але це не стосується нашої держави, пише офіційний сайт Олімпіади.

Хто буде прапороносцями України на закритті Олімпіади?

Наш стяг довірити нести фристайлістам, які напередодні брали участь у командному турнірі – нашому головному медальному шансі, що, на жаль, не виправдався. Прапор буде в руках Ангеліни Брикіної та Дмитра Котовського.

Під час церемонії відкриття у Мілані на "Сан Сіро" синьо-жовте полотнище на стадіон винесла харків'янка Єлизавета Сидьорко, яка виступила у шорт-треку. А в Кортіні прапороносцем був Владислав Гераскевич, якого пізніше несправедливо дискваліфікували з Олімпійських ігор через шолом пам'яті вбитих Росією спортсменів.

Що обіцяють під час церемонії закриття Олімпіади в Італії?

Судячи з натяків організаторів, парад атлетів знову буде незвичним: спортсмени не просто виходитимуть на Арену Верони, а будуть йти до неї вуличками старого міста.

Постановка, яка очікує на 12 тисяч глядачів наживо, носитиме назву "Краса у дії" і має розповісти про культуру і дух, які супроводжували Олімпійські ігри. Також традиційно відбуватиметься символічна передача естафети наступним господарям Ігор – у 2030 році зимову Олімпіаду прийматимуть Французькі Альпи.

За повідомленням організаторів, час старту шоу трохи змінили: замість 21:00 за Києвом церемонія розпочнеться о 21:30 і триватиме приблизно 2,5 години.

Які підсумки Олімпіади-2026 для України?