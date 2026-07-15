"Даже у Иисуса Христа были хейтеры": олимпийский чемпион встал на защиту скандального Тищенко

Народный депутат Украины, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк высказался о скандальном парламентарии Николае Тищенко. Недавно дебютировавший в ММА спортсмен встал на защиту своего коллеги.

В настоящее время в сети ведутся разговоры о возможном поединке между двумя народными избранниками по правилам смешанных единоборств. Жан Беленюк высказался об отношении украинцев к Николаю Тищенко, пишет sport-express.ua.

Что сказал Беленюк

По словам легендарного спортсмена, он спокойно относится к негативному отношению украинцев к Тищенко. Беленюк связывает это явление исключительно с публичностью своего коллеги.

Думаю, сейчас вы не найдете ни одного выдающегося спортсмена, политика или другого известного человека, у которого не было бы хейтеров. Даже у Иисуса Христа были хейтеры. Мир слишком сложен для того, чтобы быть успешным, жить своей жизнью и рассчитывать только на нейтральное или положительное отношение со стороны других,

– сказал Беленюк.

Отметим, что пока неизвестно, насколько жизнеспособна идея поединка между двумя народными депутатами.

Когда заговорили о бое Беленюк – Тищенко

В субботу, 11 июля, в киевском Дворце спорта бывший борец провел дебютный поединок в ММА. В рамках турнира организации Arena Championship Беленюк нокаутировал израильтянина Хаима Гозали. Сразу после победы он обратился к Тищенко со словами: "Коля, we're waiting for you, man!".

Позже в телеграм-канале Беленюка появилось совместное с Тищенко фото.