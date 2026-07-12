Первый турнир промоушена Arena.championship в Киеве подарил болельщикам громкое событие. Центральным поединком вечера стал дебют легендарного украинского борца в смешанных единоборствах, сообщает 24 Канал.

Как прошел поединок Беленюка?

В субботу, 11 июля, в Киеве состоялся дебютный турнир украинского промоушена Arena.championship. Главным событием вечера стало противостояние олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе и народного депутата Украины Жана Беленюка с израильским ветераном ММА Хаимом Гозали.

Для 34-летнего украинца этот поединок стал первым в профессиональной карьере по правилам смешанных единоборств. В то же время 53-летний Гозали имел за плечами многолетний опыт выступлений в ММА.

Беленюк с первых секунд захватил инициативу. Украинец быстро перевел соперника в партер, где начал доминировать и методично наносить удары. Под натиском украинского спортсмена у израильского бойца открылось рассечение, а ситуация в октагоне становилась все сложнее.

Примерно через две минуты после начала поединка команда Гозали решила не рисковать здоровьем своего спортсмена и отказалась от продолжения боя. Рефери остановил встречу и зафиксировал победу Беленюка техническим нокаутом в первом раунде.

Как Беленюк победил Гозали: смотрите видео

Возвращение после завершения карьеры

После Олимпийских игр-2024 Жан Беленюк заявил о завершении спортивной карьеры. На Играх в Париже украинец завоевал бронзовую медаль, а ранее стал олимпийским чемпионом Токио-2020 и серебряным призером Рио-2016.

Впрочем, уже в этом году титулованный борец изменил свое решение. Беленюк вошел в состав национальной сборной Украины по греко-римской борьбе на 2026 год, после чего официально подтвердил возобновление карьеры.

Сам спортсмен также намекнул, что намерен побороться за место на Олимпийских играх-2028 в Лос-Анджелесе.

Ранее Жан Беленюк заявил, что хотел бы провести бой по правилам ММА с народным депутатом Николаем Тищенко.