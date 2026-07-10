Пока Беленюк готовится к дебютному поединку в смешанных единоборствах, он не отказывается от идеи выйти в октагон против своего коллеги по парламенту. Борец уверяет, что это не шутка, а вполне реальная инициатива, которая может получить продолжение, пишет vRinge.

Почему Беленюк хочет сразиться с Тищенко?

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк подтвердил, что хотел бы провести бой по правилам ММА со своим коллегой по фракции Николаем Тищенко.

Спортсмен рассказал, что эта идея возникла после резонансного инцидента с участием Тищенко. После заседания ВАКС общественный активист Виктор Лахно бросил в депутата помидоры, а тот бросился догонять мужчину, демонстрируя боевые стойки, которые активно обсуждали в соцсетях.

По словам Беленюка, именно тогда он обратил внимание на физическую подготовку коллеги.

Я увидел, что он хорошо двигается. Что он такой боевой парень с ярким и разнообразным прошлым. Думаю, если у него будет желание, то это было бы интересно для многих украинцев,

– заявил Беленюк.

Борец также пошутил, что украинцы традиционно критично относятся к представителям власти, поэтому такой поединок непременно привлек бы значительное внимание.



Совместное фото будущих соперников / Фото из инстаграма Жана Беленюка

Переговоры уже идут

Жан Беленюк подчеркнул, что не пытается привлечь к себе внимание громкими заявлениями. По его словам, предложение о поединке является серьезным, а его команда уже контактирует с представителями Николая Тищенко.

При этом спортсмен признал, что сейчас у народного депутата непростой период. Напомним, Тищенко подозревают в вымогательстве, прикрытии мошеннических схем и отмывании средств. Несмотря на это, Беленюк заявил, что готов перейти к конкретным договоренностям, если оппонент согласится.

В то же время уже в ближайшее время сам Беленюк дебютирует в профессиональных смешанных единоборствах. В киевском Дворце спорта он проведет свой первый бой по правилам ММА против опытного экс-бойца Bellator Хаима Гозали. Именно после этого поединка может стать понятнее, получит ли история с возможным противостоянием Беленюка и Тищенко реальное продолжение.