Поки Беленюк готується до дебютного поєдинку в змішаних єдиноборствах, він не відмовляється від ідеї вийти в октагон проти колеги по парламенту. Борець запевняє, що це не жарт, а цілком реальна ініціатива, яка може отримати продовження, пише vRinge.

Чому Беленюк хоче битися з Тищенком?

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат від партії "Слуга народу" Жан Беленюк підтвердив, що хотів би провести бій за правилами ММА зі своїм колегою по фракції Миколою Тищенком.

Спортсмен розповів, що ця ідея виникла після резонансного інциденту за участю Тищенка. Після засідання ВАКС громадський активіст Віктор Лахно жбурнув у депутата помідори, а той кинувся наздоганяти чоловіка, демонструючи бойові стійки, які активно обговорювали у соцмережах.

За словами Беленюка, саме тоді він звернув увагу на фізичну підготовку колеги.

Я побачив, що він добре рухається. Що він такий бойовий хлопець із яскравим і різноманітним минулим. Думаю, якщо в нього буде бажання, то це було б цікаво для багатьох українців,

– заявив Беленюк.

Борець також пожартував, що українці традиційно критично ставляться до представників влади, тому такий поєдинок неодмінно привернув би значну увагу.



Спільне фото майбутніх суперників/ Фото з інстаграму Жана Беленюка

Переговори вже тривають

Жан Беленюк наголосив, що не намагається привернути до себе увагу гучними заявами. За його словами, пропозиція щодо поєдинку є серйозною, а його команда вже контактує з представниками Миколи Тищенка.

При цьому спортсмен визнав, що зараз у нардепа непростий період. Нагадаємо, Тищенка підозрюють у вимаганні, прикритті шахрайських схем та відмиванні коштів. Попри це Беленюк заявив, що готовий перейти до конкретних домовленостей, якщо опонент погодиться.

Водночас уже найближчим часом сам Беленюк дебютує в професійних змішаних єдиноборствах. У київському Палаці спорту він проведе свій перший бій за правилами ММА проти досвідченого ексбійця Bellator Хаїма Гозалі. Саме після цього поєдинку може стати зрозуміліше, чи отримає історія з можливим протистоянням Беленюка та Тищенка реальне продовження.