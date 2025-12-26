Любил ночную жизнь и забивал голы с 40 метров: где сейчас экс-звезда Металлиста Жажа

Болельщики украинского футбола с ностальгией вспоминают легендарный Металлист Мирона Маркевича. Среди звезд харьковчан отдельно стоит любимец местной торсиды Жажа Коэльо.

Громкие скандалы и проблемы с дисциплиной сопровождали бразильца на протяжении его яркой карьеры. 24 Канал подготовил интересные материалы о бывшем форварде Металлиста Жажу Коэлью.

Читайте также Серб, который стал своим в Киеве, отказался от паспорта Украины: где сейчас легенда Динамо Нинкович

Как Коэльо оказался в Металлисте?

Жаксон Авелину ди Коэлью или просто Жажа родился 28 февраля 1986 года в бразильском месте Ипатинга. Футбольное образование получил в академии клуба Америка Минейру.

В 18 лет талантливый нападающий оказался в Европе, подписав контракт с нидерландским Фейеноордом. Однако в основной состав "народного клуба" пробиться не сумел и оказался в аренде в скромном Вестерло. В бельгийской Лиге Жупиле выдал замечательный сезон 2005 – 2006, когда забил 10 голов в 18 поединках.

После яркого старта в течение двух лет нигде не мог заиграть. Жажа пробовал свои силы в испанском Хетафе, бразильском Фламенго, бельгийском Генке, а затем снова вернулся в Вестерло. В конце концов высокого нападающего привезли на просмотр в харьковский Металлист.

Главному тренеру "желто-синих" Мирону Маркевичу достаточно было 10 минут, чтобы понять, какой бриллиант попал к нему. Руководство Металлиста выкупило Жажу за 500 тысяч долларов у Хетафе и подписало с ним контракт.

Жажа Коэльо в составе Металлиста / Фото ФК Металлист

Как Жажа забил гол с 40 метров?

Харьковская торсида сразу полюбила бразильца, который умел на футбольном поле практически все. На протяжении четырех сезонов он радовал болельщиков красивыми голами, нестандартным дриблингом и эффектными ассистами.

Его гол в ворота турецкого Бешикташа в первом раунде Кубка УЕФА считается одним из самых красивых. В первой встрече Металлист потерпел поражение 0:1, а потому в ответном матче харьковчанам нужно было побеждать.

Первым на 16-й минуте открыл счет Жажа, который пробил по воротам с 40 – 45 метров. В итоге Металлист одержал победу 4:1 и вышел в следующий круг.

Видео знаменитого гола Жажи Коэлю

Владелец Металлиста Александр Ярославский щедро вознаградил любимца харьковских болельщиков. Вот как Жажа рассказывал об этом моменте.

После матча в раздевалку зашел президент, сказал, что ждет меня в своем офисе. Я пришел, и он мне дал за этот матч с Бешикташем 100 тысяч долларов,

– рассказал Жажа в интервью в эфире Профутбола.

Ночная жизнь Жажи и гонки с полицией

Мирон Маркевич рассказывал, что Жажа мог стать игроком сборной Бразилии, если бы не его слабости. На первом месте для форварда был не футбол, а развлечения. Бразилец любил шумно отдыхать, развлекаясь в ночных клубах Харькова в компании с девушками.

Маркевич рассказал об увлечении Жажи Коэльо: смотрите видео

Его бывший одноклубник Эдмар в интервью SportArena вспомнил, как харьковская полиция (тогда еще ГАИ – 24 Канал) постоянно выписывала штрафы нападающему Металлиста за сирену на машине.

Он купил себе машину – Range Rover. И у машины был звук, как у полицейских. Говорили, что такое нельзя. Но у него не мигалка была, а только звук сирены. Все знали номера его машины – ГАИ и остальные. Всегда когда он проезжал, сотрудники ГАИ ехали за ним и выписывали штраф. Постоянные штрафы были. И все равно он эту сирену не убрал. Платил штрафы, но не убирал. В ГАИ плакали, когда Жажа уехал,

– рассказал Эдмар.

Допинговый скандал и завершение карьеры

Терпение Маркевича лопнуло в 2010 году, когда Жажа пропустил предсезонные сборы и вернулся в команду в разобранном состоянии. Руководство клуба продало бразильца в Трабзонспор за 4,2 миллиона евро. В Турции он стал серебряным призером чемпионата.

Затем Жажа сменил с десяток клубов и даже возвращался в Харьков. Его футбольная карьера фактически завершилась в 34 года, когда он стал фигурантом допингового скандала.

Во время матчей Лиги чемпионов АФК (Азиатская конфедерация футбола – 24 Канал) в составе тайского Чианграй Юнайтед в ноябре 2020 года у него обнаружили запрещенные вещества. По решению Дисциплинарного и этического комитета АФК Жажа получил четырехлетнюю дисквалификацию от всех футбольных соревнований, что охватывает как клубные, так и международные матчи.

Где сейчас Жажа Коэльо?

В 2026 году звездному бразильцу Металлиста исполнится 40 лет. Сейчас он не планирует возобновлять игровую карьеру.

Жажа не слишком активно ведет свою страницу в инстаграме. Из его публикаций можно понять, что определенное время он проводит в Дубае, где когда-то играл в течение сезона в местном Аль-Ахли.

Жажа Коэлью в Дубае / Фото из инстаграма футболиста

Время от времени он публикует фото и видео со своих матчей. В частности в 2023 году Жажа поделился фотографией, где он играет против Андрея Шевченко. Бразилец отметил на фото легендарного украинца.

Жажа против Шевченко / Скриншот из инстаграма бразильца

Ранее мы рассказывали, кто из украинок вышел замуж за известных футболистов.