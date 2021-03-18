Сравнивали с возлюбленной Роналду: что известно о обольстительной жене Андрея Лунина

Внимание спортивного сообщества всегда приковано к звездам футбольного поля. В то же время футбольных болельщиков всегда интересовала личная жизнь игроков и их вторых половинок.

Одной из таких женщин футболистов, которая привлекает немалое внимание фанатского футбольного сектора, является жена украинского голкипера мадридского Реала и сборной Украины Андрея Лунина. 24 Канал предлагает поближе познакомиться с любимой футболиста Анастасией Томазовой.

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Что известно об Анастасии Томазовой (Луниной)

Нынешняя жена Андрея Лунина родилась и проживала в Днепре. В родном городе Анастасия закончила местный Национальный университет, в котором получила профессию архитектор-дизайнер, ведь с детства девушка имела любовь к рисованию.

Футбол украл сердце Анастасии, когда однажды подруга пригласила ее на один из матчей Днепра. До 18-летнего возраста Томазова вообще не была фанаткой любимой игры миллионов. Однако с тех пор девушка пополнила ряды страстных футбольных болельщиц.

Интересно, что хоть в Днепре тогда была местная команда, но Анастасия была фанаткой донецкого Шахтера.

Знакомство с Луниным

Анастасия никогда не мечтала об отношениях с футболистом. Но от судьбы не убежишь. Интересно, что Анастасия познакомилась с нынешним голкипером Реала, отнюдь, не на поединках Днепра, за который Андрей Лунин выступал с 2015-го по 2017-й годы, а через соцсети.



Андрей и Анастасия Лунины / Фото из инстаграма девушки

Первое время Андрей и Анастасия переписывались в интернете. После чего футболист пригласил девушку на первое свидание. С тех пор их отношения закрутились и начали развиваться. Анастасия признавалась, что не сразу смогла привыкнуть к графику жизни Андрея, который часто находился на выездах и тренировочных сборах. Но со временем адаптировалась к такому режиму.

Андрей сразу стал "своим" в семье любимой. Даже разница в возрасте (Анастасия старше на 4 года) не стала препятствием их отношениям.

Трансфер Лунина из Зари в Реал

За Днепр Лунин провел 25 матчей и летом 2017-го подписал контракт с луганской Зарей. В Запорожье, где играли "мужики", в арендованную квартиру вместе с Андреем переехала его возлюбленная.

Надолго в луганском клубе Лунин не задержался и 1 июля 2018-го оформил исторический трансфер в один из самых титулованных клубов мира мадридский Реал. Андрей не получил кредита доверия от тренерского штаба "Королевского клуба" и долго путешествовал по арендам ради игровой практики и адаптации в новом чемпионате, где стиль футбола кардинально отличался от украинского.

Предложение на футбольном стадионе

Все это время главной поддержкой голкипера в Испании была его любимая девушка. В декабре 2020-го Лунин понял, что хочет связать свою жизнь с Анастасией, и сделал романтическое предложение на футбольном поле стадиона в Вальядолиде, где на тот момент выступал.



Андрей сделал предложение Анастасии / Фото из инстаграма девушки

В июле 2020-го года арендные вояжи для Лунина закончились. Однако даже после них в Реале не стали доверять украинскому вратарю. Андрей почти не выходил на футбольное поле в официальных матчах, наблюдая за игрой команды со скамейки запасных. Такая ситуация с отсутствием игровой практики негативно влияет на любого футболиста, который хочет играть, а не "греть банку".

Лунин изредка выходил в официальных играх и через скудный игровой тонус часто ошибался. Из-за этого украинец получал немало критики местных фанов в свою сторону. Большой вклад в то, что Андрей не сломался морально, принесла его любимая, которая поддерживала и защищала своего парня.

Анастасия официально стала женой голкипера Реала

В середине марта 2021-го пара официально узаконила свои отношения. Андрей и Анастасия отказались от громкой свадьбы, а тайно стали мужем и женой. Новоиспеченная семья не заморачивалась над одеждой, в которой пришла на церемонию. Андрей и Анастасия надели спортивные костюмы.

18.03.2021. Муж. Люблю тебя. Лучший день в жизни,

– подписала фотографии уже жена голкипера.

Расписка Андрея Лунина и его возлюбленной / Фото из инстаграма Анастасии

Рождение сына

Уже в мае следующего года Андрей и Анастасия впервые стали родителями. Любимая подарила голкиперу сына, которого тоже назвали Андреем. У Лунина-джуниора не было других вариантов, как с самого детства расти в любви к футболу и атмосфере любимой игры миллионов.

С детства Анастасия брала сына на матчи Реала, где они поддерживали своего мужа и отца с трибун "Сантьяго Бернабеу".

Семья Лунин на "Сантьяго Бернабеу": смотрите видео

Ранее Анастасия откровенно ответила на вопрос одного из своих подписчиков в инстаграме. Девушка рассказала, планируют ли они с Андреем еще пополнение. Пара больше не хочет детей.



Хочет ли семья Луниных еще детей / Скриншот из инстаграма жены игрока Реала

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Кроме футбольного контента в своем профиле в инстаграме Анастасия изредка публикует контент с отдыха. Из-за плотного графика Андрея у семьи нет так много времени для семейных путешествий.

Семья Лунина на отдыхе / Фото из инстаграма Анастасии

Анастасию сравнивали с любимой Роналду

Отметим, что на страницу Анастасии в инстаграме, где опубликовано 656 сообщений, подписаны более 216 тысяч фанов. Зато жена голкипера Реала следит за 271-м человеком. Там она неоднократно выкладывает фотографии своей идеальной фигуры.

В свое время ее даже сравнивали с Джорджиной Родригес, которая является возлюбленной одного из самых звездных игроков мира Криштиану Роналду.

Соблазнительные фотографии Анастасии / Фото из инстаграма девушки

Последний раз в инстаграме девушка публиковала что-то только 18 июня 2025 года. Анастасия поделилась контентом с первого выпускного в жизни сына.

Юбилей жены Лунина

Также в начале июня Анастасия отпраздновала свой юбилей – 30 лет. Любимая футболиста выложила красивые фото с фотосессии с праздничным тортиком и шариками-цифрами три и ноль, которые символизируют, сколько лет ей исполнилось. Стиль фотографий красно-черный.

Юбилей Анастасии / Фото из инстаграма девушки

Напомним, что контракт Лунина с Реалом рассчитан до 30 июня 2030-го года. Однако Андрей может сменить клубную прописку раньше времени. Его сватают в несколько европейских клубов. Не исключено, что семья Луниных могут изменить солнечную Испанию на другую страну Европы.