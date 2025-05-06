Пылкая жена игрока Шахтера поразила публику стильным образом в платье с глубоким декольте

Анастасия Конопля регулярно радует поклонников новыми фотографиями. Супруга Ефима Конопли делится яркими моментами из жизни и не только.

Возлюбленная игрока Шахтера на собственной странице в инстаграм опубликовала эффектные фото. Девушка в роскошном образе прогулялась по улицам Киева, сообщает 24 канал.

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Роскошная Анастасия Конопля

Анастасия Конопля попозировала на камеру в стильном и сдержанном платье синего цвета. Глубокое декольте стало изюминкой волшебного образа жены Ефима Конопли.

Платье идеально подчеркнуло выразительные формы и стройную фигуру любимой игрока "горняков". Идеальным дополнением к роскошному образу девушки стали длинные каблуки и черная сумка.

Анастасия Конопля опубликовала новые фотографии / Фото из инстаграма девушки

Анастасия Конопля активно ведет социальные сети. За страницей жены Ефима Конопли следят около 24 тысяч подписчиков.