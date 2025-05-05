Джорджина Родригес недавно посетила Нью-Йорк. Аргентинская модель опубликовала на своей странице в инстаграме фото с прогулки по городу, пишет 24 канал.

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Родригес очаровала публику

Возлюбленная легендарного португальца была замечена на улицах Верхнего Ист-Сайда. Девушка появилась на публике в смелом образе, который разорвал социальные сети.

Джорджина Родригес для своего роскошного образа использовала бежевый пиджак и черный боди. Аргентинская модель решила отказаться от любых брюк или юбки.

Отличным дополнением стали стильные и высокие черные каблуки, капроновые колготы, а также сумка Hermes Birkin.

Роскошная Джорджина Родригес в Нью-Йорке / Фото из инстаграма модели

Напомним, что Криштиану Роналду и Джорджина Родригес начали встречаться в 2016 году. Пара имеет двух общих детей, а также у португальца есть еще трое от прошлых отношений и суррогатной матери.