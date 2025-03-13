Возлюбленная португальца в инстаграме опубликовала огненные фотографии. Аргентинская модель продемонстрировала поклонниками свои пышные формы, сообщает 24 канал.

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Невероятная Джорджина Родригес невероятная

Джорджина Родригес предстала перед камерой в стильной кожаной курточке и корсете. Главной деталью образа возлюбленной Криштиану Роналду стал глубокий декольте.

Девушка при подборе одежды сделала акцент на своих пышных формах. Отличным дополнением к образу аргентинская модель выбрала кожаную юбку и высокие каблуки.

Джорджина Родригес опубликовала горячие фотографии / Фото из инстаграма модели

Напомним, что Джорджина Родригес является одной из самых популярных жен футболистов. За инстаграмом аргентинской модели следят около 66 миллионов подписчиков.