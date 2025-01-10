Жена игрока Шахтера покорила сердца фанатов откровенными фото на фоне бескрайнего океана

Жена Ефима Конопли поделилась новыми фотографиями со своими поклонниками. Анастасия продолжает очаровывать фанатов красотой и великолепной фигурой.

Девушка опубликовала в своем инстаграме фото от которых можно потерять дар речи. Возлюбленная игрока Шахтера показала, как провела свой отдых, сообщает 24 канал.

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Потрясающая Анастастия Конопля

Анастасия Конопля покорила сердца поклонников своим видом. Шарм, естественная красота и эффектность, все это сочетается в фотографиях жены Ефима Конопли.

На этот раз девушка предстала перед камерой в довольно необычном и стильном бикини, который подчеркивает ее идеальную фигуру и параметры. Бескрайний океан гармонично дополняет потрясающий образ Анастасии.

Пикантные фотографии Анастасии Конопли / Фото из инстаграма девушки

Напомним, что Ефим Конопля женился на своей избраннице Анастасии в марте 2022 года. Впоследствии у супругов родилась дочь Анна-Аврора.