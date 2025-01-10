Дівчина опублікувала у своєму інстаграмі фото від яких можна втратити дар мови. Кохана гравця Шахтаря показала, як провела свій відпочинок, повідомляє 24 канал.
Читайте також Ексдружина легенди Динамо потішила публіку розкішним образом – фото чарівної брюнетки
Приголомшлива Анастастія Конопля
Анастасія Конопля підкорила серця шанувальників своїм виглядом. Шарм, природна краса та ефектність, все це поєднується у світлинах дружини Юхима Коноплі.
Цього разу дівчина постала перед камерою у доволі незвичному та стильному бікіні, який підкреслює її ідеальну фігуру та параметри. Безкрайній океан гармонійно доповнює приголомшливий образ Анастасії.
Пікантні світлини Анастасії Коноплі / Фото з інстаграму дівчини
Нагадаємо, що Юхим Конопля одружився зі своєю обраницею Анастасією у березні 2022 року. Згодом у подружжя народилась донечка Анна-Аврора.