Дівчина опублікувала у своєму інстаграмі фото від яких можна втратити дар мови. Кохана гравця Шахтаря показала, як провела свій відпочинок, повідомляє 24 канал.

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Приголомшлива Анастастія Конопля

Анастасія Конопля підкорила серця шанувальників своїм виглядом. Шарм, природна краса та ефектність, все це поєднується у світлинах дружини Юхима Коноплі.

Цього разу дівчина постала перед камерою у доволі незвичному та стильному бікіні, який підкреслює її ідеальну фігуру та параметри. Безкрайній океан гармонійно доповнює приголомшливий образ Анастасії.

Пікантні світлини Анастасії Коноплі / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що Юхим Конопля одружився зі своєю обраницею Анастасією у березні 2022 року. Згодом у подружжя народилась донечка Анна-Аврора.