"Прикована к постели": жена экс-игрока сборной Украины рассказала о последствиях жуткой аварии
- Василий Кравец вместе с женой и дочерью попали в аварию, где Ярина получила гематомы и ушибы, а их дочь – только ушибы ноги и несколько ссадин.
- Экстренные службы, в частности ДСНС и полиция, быстро отреагировали, деблокировали пострадавших, и доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь.
Во вторник, 16 декабря, украинский футболист Василий Кравец попал в страшную аварию. Вместе с защитником Металлиста 1925 находились также в автомобиле его жена Ярина и маленькая дочь.
ДТП произошло вблизи села Тараканов на Ровенщине и, к счастью, не имело худших последствий, хотя все выглядело очень жутко. Накануне жена экс-футболиста сборной Украины рассказала, какие последствия имела авария, сообщает 24 Канал со ссылкой на Футбол 24.
В каком состоянии находится семья футболиста?
Участниками того ДТП стали три грузовых и легковой автомобиль. В результате столкновения двое пассажиров оказались зажатыми в машине, от которой почти ничего не осталось.
Ими оказалась именно Ярина с дочкой 2020 года рождения. Спасатели только с помощью специального оборудования смогли освободить их.
Избранница футболиста призналась, что пока не может отойти от пережитого. Они всей семьей до сих пор пытаются прийти в себя и те моменты постоянно прокручиваются в голове.
Чувствую себя очень тяжело... Слава Богу, наша дочь получила только ушибы ноги и несколько ссадин. Она у нас настоящий герой – уже бегает и радует меня, пока я фактически прикована к постели. У меня – гематомы, зашита нога, многочисленные ушибы... Муж скрывает, что ему больно, но по ссадинах и синяках я вижу, насколько ему трудно. Он очень мужественный,
– сказала Ярина.
Она сообщила, что они просто ехали домой в отпуск. Несмотря на стрессовую ситуацию, Ярина помнит каждую подробность той аварии.
По словам жены Василия, они остановились, как и все машины впереди. Как вдруг мужчина закричал, что в них сейчас въедут и через мгновение произошел удар.
Как сработали экстренные службы?
Девушка также рассказала, что очень благодарна всем, кто помогал им в очень непростое время. В частности, она выделила работников ГСЧС, которые приехали очень быстро и полицейским.
"На iPhone сработал аварийный сигнал – спасатели сразу перезвонили мужу, спросили, действительно ли произошла авария и где мы находимся. Мы ждали помощь всего около пяти минут. Все службы среагировали мгновенно. Я бесконечно благодарна всем работникам полиции, которые доставали мою дочь, изо всех сил пытались вырвать эти кресла", – сообщила Ярина.
Она отметила, что только с помощью ГСЧС удалось деблокировать Эмили. Также похвалила медиков за их отзывчивость и человечность.
Скорая доставила нас в город Дубно. Я искренне благодарна всем врачам Дубенской городской больницы. Таких добрых, отзывчивых врачей и санитарок я еще не встречала. От всего сердца буду помнить, как они переживали за нас…
– сказала жена Кравца.
Она заявила, что сейчас они всей семьей уже дома. Из-за сильных ушибов, швов и гематом ей очень трудно двигаться и вставать. Василий помогает ей даже перевернуться в постели, поэтому нужно время, чтобы зажили все раны.
Что известно о карьере Василия Кравца?
Он является воспитанником львовских Карпат, в составе которых и дебютировал на взрослом уровне в 2015 году.
Проведя два сезона за "львов", решил попробовать себя за рубежом и перебрался в Испанию, где выступал за Луго, Леганес и Спортинг Хихон.
Также выступал в Лехе из чемпионата Польши, а после начала полномасштабного вторжения вернулся в Украину.
Поиграл за Ворсклу, Днепр-1 и Полесье, а с июля 2024 года перебрался в харьковский Металлист 1925, в составе которого провел 28 матчей, в которых отметился пятью результативными действиями (данные Transfermarkt).
В 2012 году защитник начал выступать за юношеские и молодежные сборные Украины, а в 2018-м Кравца вызвали в национальную команду "сине-желтых", однако он так и не дебютировал за нее.