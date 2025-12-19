Даже нулевой мировой было достаточно, чтобы продолжить свои еврокубковые выступления весной 2026 года. Шахтер стал единственным представителем от Украины в плей-офф Лиги конференций 2025 – 2026, информирует 24 Канал.

К теме Динамо и Шахтер в Лиге конференций: календарь матчей и турнирная таблица

Какие возможные соперники Шахтера в плей-офф?

К сожалению, киевское Динамо завершило выступления в еврокубках этого сезона. Киевляне с 6 баллами заняли лишь 27-е место. "Бело-синие" закончили сезон "домашней" победой над армянским Ноахом 2:0.

Обратите внимание! Напрямую в 1/8 финала Лиги конференций пробились команды, занявшие места с 1-го по 8-е включительно. Зато команды с 9-го по 24-ю позицию еще будут бороться за 1/8 финала через стадию 1/16.

Донецкий Шахтер, который финишировал с 13 очками шестым, уже узнал своих потенциальных соперников в 1/8 финала:

КуПС (Финляндия)

Шкендия (Северная Македония)

Лех Познань (Польша)

Самсунспор (Турция)

Отметим, что жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций запланирована на 27 февраля 2026 года. Матчи этой стадии состоятся 12-го и 19-го марта следующего года.

Как Шахтер выступал в основном раунде Лиги конференций?

Свои выступления в основном раунде ЛК "горняки" начали с выездной победы над "Абердином" 2:3.

К сожалению, победное еврокубковое шествие Шахтеру не удалось продолжить в следующем туре, в котором дончане уступили польской Легии 1:2.

В ноябре команда Арды Турана порадовала своих фанов двумя победами в Лиге конференций, переиграв Брейдаблик (2:0) и Шемрок Роверс (2:1).

На этом победы "горняков" в еврокубковом турнире не закончились. 11 декабря Шахтер одолел всухую на выезде Хамрус 2:0, а ничья с Риекой стала первой и последней мировой для дончан в основном раунде ЛК 2025/2026.

Что сказал Туран о ничьей с Риекой?

Главный наставник команды Туран остался доволен игрой своих подопечных. Единственное, что ему не понравилось, то это решение в последней трети поля.

"Мы очень уважаем Риеку. Я должен отметить хорошее построение игры, рисунок, который они сегодня продемонстрировали. Было действительно интересно им противостоять, пытаться найти ключи для взлома их обороны. У нас были шансы отличиться забитыми мячами. Возможно, немного не повезло. Еще раз подчеркиваю, что я очень доволен тем, как футболисты проявили себя на поле, их самоотдачей и энергией", – сказал Туран в прямом эфире MEGOGO.