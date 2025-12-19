Навіть нульової мирової було достатньо, аби продовжити свої єврокубкові виступи навесні 2026 року. Шахтар став єдиним представником від України у плей-оф Ліги конференцій 2025 – 2026, інформує 24 Канал.

До теми Динамо та Шахтар в Лізі конференцій: календар матчів і турнірна таблиця

Які можливі суперники Шахтаря у плей-оф?

На жаль, київське Динамо завершило виступи у єврокубках цього сезону. Кияни із 6 балами посіли лише 27-ме місце. "Біло-сині" закінчили сезон "домашньою" перемогою над вірменським Ноахом 2:0.

Зверніть увагу! Напряму в 1/8 фіналу Ліги конференцій пробились команди, які посіли місця із 1-го по 8-ме включно. Натомість команди із 9-го по 24-ту позицію ще будуть боротись за 1/8 фіналу через стадію 1/16.

Донецький Шахтар, який фінішував із 13 очками шостим, вже дізнався своїх потенційних суперників в 1/8 фіналу:

КуПС (Фінляндія)

Шкендія (Північна Македонія)

Лех Познань (Польща)

Самсунспор (Туреччина)

Відзначимо, що жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій заплановане на 27 лютого 2026 року. Матчі цієї стадії відбудуться 12-го та 19-го березня наступного року.

Як Шахтар виступав в основному раунді Ліги конференцій?

Свої виступи в основному раунді ЛК "гірники" розпочали із виїзної перемоги над "Абердіном" 2:3.

На жаль, переможну єврокубкову ходу Шахтарю не вдалось продовжити у наступному турі, у якому донеччани поступились польській Легії 1:2.

У листопаді команда Арди Турана потішила своїх фанів двома перемогами у Лізі конференцій, перегравши Брейдаблік (2:0) та Шемрок Роверс (2:1).

На цьому перемоги "гірників" у єврокубковому турнірі не закінчились. 11 грудня Шахтар здолав всуху на виїзді Хамрус 2:0, а нічия із Рієкою стала першою та останнього мировою для донеччан в основному раунді ЛК 2025/2026.

Що сказав Туран про нічию із Рієкою?

Головний наставник команди Туран залишився задоволеною грою своїх підопічних. Єдине, що йому не сподобалось, то це рішення в останній третині поля.

"Ми дуже поважаємо Рієку. Я повинен відзначити гарну побудову гри, малюнок, який вони сьогодні продемонстрували. Було дійсно цікаво їм протистояти, намагатися знайти ключі для зламу їхньої оборони. У нас були шанси відзначитись забитими м’ячами. Можливо, трішки не пощастило. Ще раз наголошую, що я дуже задоволений тим, як футболісти проявили себе на полі, їхньою самовіддачею та енергією", – сказав Туран у прямому етері MEGOGO.