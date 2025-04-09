Соблазнительная жена лидера Шахтера поделилась огненными фото с отдыха

Лиза Судакова снова ошеломила поклонников горячими фотографиями. Возлюбленная Георгия Судакова опубликовала серию фото с отдыха.

На этот раз жена лидера "горняков" посетила Мальдивы. Девушка на собственной странице в инстаграм поделилась кадрами из поездки со своими подписчиками, сообщает 24 канал.

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Горячая Лиза Судакова

Возлюбленная Георгия Судакова выбрала легкий и стильный образ для отдыха на солнечном острове. Лиза попозировала перед камерой в простом черном бикини, который подчеркивает ее великолепную фигуру.

Подписчики засыпали жену игрока Шахтера приятными комплиментами в комментариях под сообщением: "Огонь", "Невероятная", "Буквально идеал".

Лиза Судакова на Мальдивах / Фото из инстаграма девушки

Напомним, что Георгий и Лиза Судакова поженились в 2022 году. Сейчас пара воспитывает маленькую дочь Милана, которая родилась в том же году.