Цього разу дружина лідера "гірників" завітала на Мальдіви. Дівчина на власній сторінці в інстаграм поділилась кадрами з поїздки зі своїми підписниками, повідомляє 24 канал.

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Гаряча Ліза Судакова

Кохана Георгія Судакова обрала легкий та стильний образ для відпочинку на сонячному острові. Ліза попозувала перед камерою у простому чорному бікіні, який підкреслює її чудову фігуру.

Підписники засипали дружину гравця Шахтаря приємними компліментами у коментарях під дописом: "Вогонь", "Неймовірна", "Буквально ідеал".

Ліза Судакова на Мальдівах / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що Георгій та Ліза Судакова одружились у 2022 році. Наразі пара виховує маленьку донечку Мілана, яка народилась у тому ж році.