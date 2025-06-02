Возлюбленная лидера сборной Украины очаровала публику яркими фото в купальнике

Ангелина Забарная покорила публику очередными эффектными фото. Жена Ильи Забарного, который играет за Борнмут, часто радует поклонников контентом из жизни.

Супруга украинского футболиста посетила отдых в Испании. Ангелина на собственной странице в инстаграм опубликовала фотографии в волшебном образе, сообщает 24 канал.

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Роскошная Ангелина Забарная

Ангелина Забарная очаровала поклонников яркими фотографиями. Для своего образа возлюбленная Ильи Забарного выбрала два купальника.

На одном фото девушка предстала в стильном белом купальнике, а на другом в купальнике бирюзового цвета, низ которого похож на мини-юбку. Одежда прекрасно подчеркнула идеальную фигуру Ангелины.

Ангелина Забарная на отдыхе в Испании / Фото из инстаграма девушки

Напомним, что Илья Забарный познакомился с Ангелиной еще в десятом классе. В 2023 году пара сыграла свадьбу.