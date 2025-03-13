Возлюбленная Роналду поразила фанатов пышными формами: фото горячей модели
- Джорджина Родригес, возлюбленная Криштиану Роналду, опубликовала фото в инстаграме, демонстрируя свои пышные формы.
- Аргентинская модель выбрала стильный образ с кожаной курткой, корсетом, кожаной юбкой и высокими каблуками.
Джорджина Родригес активно занимается социальными сетями. Супруга Криштиану Роналду в очередной раз порадовала поклонников новыми фотографиями из личной жизни.
Возлюбленная португальца в инстаграме опубликовала огненные фотографии. Аргентинская модель продемонстрировала поклонниками свои пышные формы, сообщает 24 канал.
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Невероятная Джорджина Родригес невероятная
Джорджина Родригес предстала перед камерой в стильной кожаной курточке и корсете. Главной деталью образа возлюбленной Криштиану Роналду стал глубокий декольте.
Девушка при подборе одежды сделала акцент на своих пышных формах. Отличным дополнением к образу аргентинская модель выбрала кожаную юбку и высокие каблуки.
Джорджина Родригес опубликовала горячие фотографии / Фото из инстаграма модели
Напомним, что Джорджина Родригес является одной из самых популярных жен футболистов. За инстаграмом аргентинской модели следят около 66 миллионов подписчиков.