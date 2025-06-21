Модель и жена Лионеля Месси, которая занимается благотворительностью: кто такая Антонелла Рокуццо

Пока Лионель Месси зажигает за Интер Майами на Клубном чемпионате мира-2025 по футболу, его жена Антонелла Рокуццо приехала поддержать своего звездного мужа. Красивая жена Лео интересует футбольных болельщиков не меньше, чем карьера самого 8-кратного обладателя "Золотого мяча".

Далеко не один фанат представлял себя на месте Лионеля Месси рядом с сексуальной женщиной. 24 Канал знакомит своих читателей ближе с Антонеллой Рокуццо, которая покорила сердце одного из самых легендарных игроков в истории футбола.

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Кто такая Антонелла Рокуццо

Антонелла Ракуццо родилась 26 февраля 1988 года в аргентинском городе Росарио в семье владельца магазинов и домохозяйки. Имеет итальянские корни. В этом же аргентинском городе родился и жил ее нынешний муж.

Девушка изучала стоматологию и социальную коммуникацию в местном Национальном университете.

Рокуццо является послом и амбассадором известных брендов

Нынешняя жена Месси является послом нескольких благотворительных организаций, в частности Международного детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Весной 2023-го Антонелла поддержала кампанию по борьбе с бедностью и нарушением прав детей в Аргентине.

Также Рокуццо является известной инфлюансеркой и регулярно является моделью для звездных брендов. Ее фигура часто является украшением глянцевых журналов. К примеру в мае 2025-го года Антонелла появилась на обложке Vogue. Рокуццо не только украсила главную обложку выпуска, но и рассказала в нем о семье, своих корнях и все самое важное, что есть в ее жизни.

Зимой прошлого года Антонелла Роккуццо стала амбассадором спортивного бренда Adidas.

Рекламные съемки Антонеллы Рокуццо / Фото из инстаграма жены Месси

Как Антонелла познакомилась с Лионелем

Их первое знакомство состоялось еще в детском возрасте, когда Антонелле исполнилось 5 лет. Девушка была двоюродной сестрой лучшего друга Месси. Лукас Скалли и Лионель были одноклубниками в детском клубе Newell's Old Boys. Поэтому в детстве Антонелла и Лионель довольно часто проводили время вместе.

Их общение было тесным до того момента, пока Лео не покинул родной край ради развития своей футбольной карьеры. Месси, который имел проблемы со здоровьем, переехал жить и играть на другой континент, а точнее в Испанию. В 2000-м году Лионель перебрался в академию каталонской Барселоны, за которую в будущем феерил не один год. Пока Месси строил карьеру в составе "блаугранас", Антонелла развивалась в сфере диетологии в родном городе. Общение парня и девушки оборвалось до одного трагического момента.

Автокатастрофа, которая возобновила общение пары

В возрасте 16-17 лет Лионель и Антонелла возобновили свое общение. Произошло это после горькой потери друга девушки в ДТП. Месси приехал в Аргентину, чтобы поддержать девушку в сложный для нее период. С тех пор парень и девушка больше не прерывали свое общение.

Когда футболисту исполнилось 20 лет, он начал встречаться с Антонеллой. После чего Рокуццо отправилась за любимым в Испанию, где он стал настоящей звездой Барселоны. Перед тем, как все узнали об их отношениях, пара долгое время пыталась скрывать их от общественности.

В ноябре 2012-го Лионель и Антонелла впервые стали родителями. Девушка родила нападающему "блаугранас" сына, которого назвали Тиаго.

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Хет-трик Месси из сыновей и роскошная свадьба

Уже через три года в семье футболиста и модели родился второй сын, который получил имя Матео. Месси продолжал пополнять семью, возможно, будущими футболистами.

Интересно, что родители двух прекрасных сыновей до сих пор не были женаты. В конце июня 2017-го пара официально поженилась. Месси и Рокуццо отгуляли грандиозную свадьбу в родном городе Росарио. Отметим, что день свадьбы был назначен на символическую дату, когда прошло ровно 10 лет, как пара снова встретилась после разлуки.

После свадебной церемонии звездный нападающий Барсы признался, что еще после первой их встречи понял, что именно Антонелла будет его женой и матерью его детей в будущем.

Свадьба Лионеля Месси и Антонеллы Рокуццо / Фото из инстаграма женщины футболиста

Весной 2018-го Месси и его жена в третий раз стали родителями. У семьи родился третий сын – Чиро.

Месси в третий раз стал отцом / Фото из инстаграма футболиста

В Испании Лионель провел свои лучшие годы, где выступал до августа 2021-го года. В футболке Барселоны Месси провел 778 матчей, в которых отметился 672 голами и 303 ассистами. Вместе с "блаугранас" выиграл 35 кубков.

После чего футболист решил покинуть солнечную Испанию и переехать в Париж. Семья аргентинского нападающего поддержала решение Лионеля.



Прощание Месси с Барселоной / Фото из инстаграма Антонеллы

Не самый лучший период Месси в ПСЖ и переезд за океан

Французский период в карьере Месси не был таким ярким и вообще закончился на скандальной ноте. В футболке ПСЖ Лионель провел 75 игр (32 мяча и 35 голевых передач), выиграв три трофея.



Семья Месси поддержала трансфер Лео в ПСЖ / Фото из инстаграма Антонеллы

В середине июля 2023-го Месси покинул парижан и подписал контракт с Интер Майами. Антонелла с тремя сыновьями отправилась вслед за Лео в США.

Уже за океаном сыновья звездного игрока тоже начали свои выступления за детские команды Интер Майами. Поэтому настало время, когда не только вся семья болеет с трибун стадионов за Лео, а сами Месси и его жена посещают матчи своих трех сыновей.



Сыновья Месси и Антонеллы играют в академии Интер Майами / Фото из инстаграма Рокуццо

Месси имеет действующий контракт с американским клубом до конца 2025-го года. В футболке Интера аргентинец провел уже 61 поединок, в которых забил 50 голов и отдал 24 ассиста. Пока неизвестно, будет ли Лионель продолжать соглашение с командой, или решит повесить перчатки на гвоздь.

Почти 40 миллионов следят за жизнью Антонеллы

Хотя Антонелла начала строить себя, как бренд самостоятельно, но звездность мужа однозначно добавляет ей внимания со стороны мирового сообщества. За ее страницей в инстаграме следят почти 40 миллионов пользователей. Зато жена Месси следит за 852 людьми. В ее профиле опубликовано 868 постов.

Последняя публикация Рокуццо в инстаграме датирована 18 июня 2025 года. Антонелла в очередной раз похвасталась своей идеальной фигурой в купальнике. Жене Месси могут позавидовать миллионы женщин, которая в свои 37 лет имеет прекрасные формы.

В инстаграме женщины можно увидеть не только семейный контент, но и фотографии и видео с отдыха и рекламных интеграций.

Семья Лионеля Месси и Антонеллы Рокуццо / Фото из инстаграма жены футболиста