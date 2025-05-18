Жена футболиста УПЛ засветила выразительные формы в купальнике: пикантное фото

Лиза Третьякова активно ведет социальные сети. Жена Максима Третьякова из Колоса постоянно радует поклонников разнообразным контентом.

Лиза также имеет собственный бренд одежды. Недавно возлюбленная Максима Третьякова в инстаграме опубликовала фотографию, где показала один из купальников своего бренда, сообщает 24 канал.

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Соблазнительная Лиза Третьякова

Лиза Третьякова примерила на себе новый купальник из коллекции собственного бренда. Купальник выполнен в двух цветах – розовом и бирюзовом.

Поклонники заценили образ девушки. Купальник прекрасно подчеркнул выразительные формы жены Максима Третьякова.

Лиза Третьякова показала новый купальник / Фото из инстаграма девушки

Напомним, что Максим и Лиза Третьяковы находятся в отношениях с 2015 года. Пара воспитывает двух общих детей – дочь и сына.