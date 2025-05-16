Возлюбленная украинского форварда Олимпиакоса опубликовала в инстаграме фотографии с новой фотосессии. Смелый образ девушки покорил сердца фанатов, сообщает 24 канал.
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Невероятная Кристина Яремчук
Кристина Яремчук приняла участие в горячей фотосессии, чем поделилась со своими фанатами. Возлюбленная Романа Яремчука предстала перед камерой в черном обтягивающем топе.
Поклонники оценили вид жены форварда Олимпиакоса. Кристина получила немало приятных комплиментов под сообщением.
Кристина Яремчук опубликовала горячие фотографии / Фото из инстаграма девушки
Напомним, Роман и Кристина Яремчук поженились в 2017 году в Киеве. В 2019 году у супругов родился сын Никита.