Кохана українського форварда Олімпіакоса опублікувала в інстаграмі світлини з нової фотосесії. Сміливий образ дівчини підкорив серця фанатів, повідомляє 24 канал.

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Неймовірна Христина Яремчук

Христина Яремчук взяла участь у гарячій фотосесії, чим поділилась зі своїми фанами. Кохана Романа Яремчука постала перед камерою у чорному обтислому топі.

Шанувальники оцінили вигляд дружини форварда Олімпіакоса. Христина отримала чимало приємних компліментів під дописом.

Христина Яремчук опублікувала гарячі світлини / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, Роман та Христина Яремчук одружились у 2017 році у Києві. У 2019 році у подружжя народився син Микита.