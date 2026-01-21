Второй брак Блохина после Дерюгиной: что известно об Анжеле, которая моложе на 16 лет

Выдающийся футболист Динамо Олег Блохин был женат на не менее именитой гимнастке Ирине Дерюгиной. Брак знаменитых украинских спортсменов продлился 20 лет.

Однако в 2000 году звездные супруги развелись, а впоследствии бывший нападающий клуба из столицы Украины во второй раз женился на девушке по имени Анжела. Что известно о жене Блохина – рассказывает 24 канал.

Читайте также Снималась в Голливуде, не общается с отцом: как сложилась судьба дочери Блохина и Дерюгиной

Что известно о второй жене легенды Динамо Блохина?

В отличие от первой жены Блохина, Анжела является куда менее публичной личностью и неизвестно, чем она занимается. Пара поженилась через несколько лет после развода экс-футболиста Динамо с Дерюгиной – он долго скрывал новые отношения.

Интересно, что впервые в медиа они начали появляться в середине 2000-х, когда экс-игрок "бело-синих" возглавлял сборную Украины. По словам Блохина, его вторая жена моложе его на 16 лет. Бывшему нападающему киевского клуба 73 года, из этого получается, что Анжеле – 57.

Олег Блохин с женой Анжелой / Фото из открытых источников

Отметим, что Анжела в 2000 году родила Блохину дочь Анну, а в 2002 году на свет появилась меньшая дочь, которую назвали Екатериной. Известно, что девушки занимаются теннисом, но родители не заставляют их относительно профессиональной карьеры.

Что известно о скандале, который произошел в семье Блохина?

В прошлом году в украинских медиа появилась информация о скандале в семье выдающегося футболиста Динамо. Инсайдер Игорь Бурбас сообщил, что его бывшая жена Ирина Дерюгина и их общая дочь Иришиа судятся с Анжелой и ее двумя дочерьми.

Предметом спора стало жилье в Киеве, которое они не могут поделить. В то же время Блохин жив, а помещение принадлежит именно ему.

Почему Блохин развелся с Дерюгиной?

Бывшая жена Блохина в интервью Дмитрию Гордону рассказала, что стало причиной для развода с экс-нападающим Динамо. Она отметила, что у него родились дети в других отношениях.

Кроме того, Дерюгина подчеркнула, что именно она была инициатором развода. Также по словам тренера, разрыв с мужем был очень эмоционально болезненным – иногда она даже плакала.

"Расставались по-разному, бывало и плакали. Все было. Держать это все эмоционально было трудно. Каждый человек в какой-то момент что-то себе позволяет и поэтому что-то пошло не так. В какой-то момент я жалела из-за развода. Возможно, не хватило выдержки, возможно, ума. В семье должны давать друг другу что-то. Мне тоже хотелось что-то получать, но у меня этого не было", – поделилась Дерюгина.

Что известно о первой дочери Блохина?