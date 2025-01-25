Вдохновилась Усиком: жена легенды Динамо поделилась фото в откровенном наряде

Супруга легенды киевского Динамо Олега Гусева покорила сердца фанов своей красотой. Валерия попробовала себя в новом амплуа.

Возлюбленная бывшего игрока "бело-синих" на своей странице в инстаграм опубликовала новые фотографии. Девушка предстала перед поклонниками в интересном образе, сообщает 24 канал.

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Потрясающая Валерия Гусева

Валерия Гусева приняла участие в фотосессии в боксерском образе. Возлюбленная легенды киевского Динамо предстала перед камерой в откровенном облегающем костюме голубого цвета.

Наряд, который выбрала девушка идеально подчеркивает ее очаровательную фигуру и параметры, которые привлекают внимание многих мужчин. Розовые перчатки добавили еще большей яркости виду жены Олега Гусева.

Необычный образ Валерии Гусевой / Фото из инстаграма девушки

Отметим, что Валерия Гусева работает моделью. Возлюбленная экс-игрока "бело-синих" активно занимается социальными сетями, а ее инстаграм насчитывает более, чем 140 тысяч подписчиков.

Олег Гусев продолжает находиться в структуре киевского Динамо. Бывший футболист работает на должности ассистента главного тренера киевлян Александра Шовковского.