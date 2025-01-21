Возлюбленная игрока Динамо опубликовала новые фотографии в своем инстаграме. Подписчики по достоинству оценили образ девушки футболиста столичного коллектива, сообщает 24 канал.

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Потрясающая Мария Брагару

Мария Брагару в социальных сетях опубликовала фотографии без лишней пикантности и без макияжа. Портреты жены Максима Брагару еще раз доказывают, что украинки считаются самыми красивыми девушками в мире.

Для своего образа возлюбленная игрока киевского Динамо выбрала обычные базовые вещи. Мария предстала перед камерой в изящной и стильной белой майке.

Мария Брагару опубликовала новые фотографии / Фото из инстаграма девушки

Подчеркнем, что Мария как и ее муж Максим Брагару причастна к спорту. Жена игрока Динамо имеет разряд по художественной гимнастике.

Отметим, что Максим и Мария поженились в 2024 году, когда футболист играл за Черноморец. Вингер сделал предложение девушке на стадионе одесского клуба.