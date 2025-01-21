Кохана гравця Динамо опублікувала нові світлини у своєму інстаграмі. Підписники гідно оцінили образ дівчини футболіста столичного колективу, повідомляє 24 канал.

Читайте також Дружина гравця Шахтаря підкорила серця фанатів відвертими фото на фоні безкрайнього океану

Приголомшлива Марія Брагару

Марія Брагару у соціальних мережах опублікувала світлини без зайвої пікантності та без макіяжу. Портрети дружини Максима Брагару ще раз доводять, що українки вважаються найгарнішими дівчатами у світі.

Для свого образу кохана гравця київського Динамо обрала звичайні базові речі. Марія постала перед камерою у витонченій та стильній білій майці.

Марія Брагару опублікувала нові світлини / Фото з інстаграму дівчини

Підкреслимо, що Марія як і її чоловік Максим Брагару дотична до спорту. Дружина гравця Динамо має розряд з художньої гімнастики.

Зазначимо, що Максим та Марія одружились у 2024 році, коли футболіст грав за Чорноморець. Вінгер зробив пропозицію дівчині на стадіоні одеського клубу.