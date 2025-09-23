Усман Дембеле торжествовал на 69-й церемонии вручения "Золотого мяча-2025". Французский вингер ПСЖ победил в голосовании своего ближайшего преследователя из Барселоны Ламина Ямаля.

Усман Дембеле провел невероятный предыдущий сезон по результативности – 35 голов и 16 ассистов в 53-х матчах за ПСЖ во всех турнирах. Также вместе с парижским клубом стал победителем Лиги чемпионов, чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, сообщает 24 Канал.

Что известно о жене Усмана Дембеле?

Если эти цифры сами говорят за высокий уровень футбольных качеств Дембеле, то жизнь Усмана за пределами поля спрятана за тремя замками.

В его социальных сетях, которые он ведет не так активно, нет семейного контента. Там преобладает футбольная тематика и рекламные интеграции.

Многие болельщики, которые недавно начали следить за игрой Дембеле, вообще могут не знать, что Усман уже давно не холостяк. С 2021-го года обладатель "Золотого мяча-2025" женат на известной инфлюенсерке Риме Эдбуш.

Об избраннице Дембеле известно совсем мало. Доподлинно даже неизвестно, сколько точно лет возлюбленной футболиста. Есть информация, что Риме уже исполнилось 26 лет. Девушка стала известна не из-за отношений с Усманом, а через свои соцсети.

Эдбуш до недавнего времени развивала свой аккаунт в тикток, где за ее жизнью следили более 300 тысяч подписчиков. У Римы была своя фишка в ведении страницы – она никогда не показывала лицо. Благодаря этому Рима стала одной из самых популярных женщин-мусульманок в этой социальной сети.

Как сообщало издание Essentially Sports, пара познакомилась во Франции, когда Дембеле еще выступал за Ренн (2010 – 2015). Она переезжала с Усманом в Дортмунд, где он играл за Боруссию. Также известно, что девушка имеет небогатый модельный опыт.

По ее странице в инстаграме следят 190 тысяч пользователей. Интересно, что несколько тысяч добавилось после того, как ее муж выиграл "Золотой мяч-2025". Однако Рима почти вообще не развивает свой профиль.

Жена Дембеле уже успела выложить фото награды и букета цветов.



Кроме этой виртуальной жизни возлюбленная звезды ПСЖ имеет собственный бренд мусульманской одежды под названием Razalae.

Как Дембеле отпраздновал таинственную свадьбу?

Усман настолько тайно попрощался со своей холостяцкой жизнью, что даже его одноклубники тогда еще по каталонской Барселоне не знали о свадьбе. Правда, на праздничном событии присутствовали футболисты. Дембеле пригласил на собственную свадьбу Дайота Упамекано из мюнхенской Баварии.

Празднование состоялось в африканском стиле, где присутствовали пение и танцы. Невеста футболиста была в хиджабе. Все в добрый мусульманских традициях.

Отношения с Римой пошли на пользу Усману и его карьере. Если до этого футболист посвящал большой отрезок своего времени видеоиграм, то после знакомства с любимой все изменилось.

Усман Дембеле – отец?

После свадьбы Рима в сентябре 2022-го подарила футболисту ребенка. У супругов родилась девочка. В информационном пространстве можно найти не так много фотографий жены и ребенка Дембеле.

Его самая главная поддержка всегда на матчах, болеет за него с трибун. Также Рима и их общая дочь разделяют все моменты триумфа Усмана на футбольном поле.

