Карина Кочергина снова порадовала фанатов новым контентом. Супруга Владислава Кочергина из Ракувы активно занимается социальными сетями, публикуя моменты из своей жизни.

Возлюбленная украинского футболиста в своем инстаграме опубликовала довольно горячие фото, которые привлекли внимание фанов. Возлюбленная полузащитника имеет, чем похвастаться, сообщает 24 канал.

Невероятная Карина Кочергина

Карина Кочергина отдыхает, пока ее любимый Владислав Кочергин залечивает травму, которую получил на тренировке Ракува в июне 2025 года. Жена украинского футболиста поделилась кадрами из отпуска.

Девушка опубликовала серию фото у бассейна в стильном купальнике. Роскошная Карина Кочергина продемонстрировала идеальную фигру, пышные формы и красоту, которой ее наделила природа.

Карина Кочергина на отдыхе / Фото из инстаграма девушки

Отметим, что Владислав Кочергин получил травму крестообразных связок и выбыл на 9-12 месяцев. Сейчас супруги проживают в Познани, где украинский футболист будет проходить реабилитацию, чтобы вернуться на поле.

