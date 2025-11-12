Квиткова против Бражко и не только: женщины украинских игроков, которые популярнее своих возлюбленных

В основном к футболистам приковано большое внимание со стороны публики. Немало поклонников следят за жизнью игроков в социальных сетях.

Однако бывает то, что женщины футболистов популярнее, чем они. Кто из вторых половинок украинских игроков имеет больше подписчиков в социальных сетях, чем их звездный возлюбленный – рассказывает 24 канал.

Дарья Савина

Бондарь и Савина / Фото из инстаграма девушки

Дарья Савина – жена футболиста Шахтера Валерия Бондаря и ведущая клубного телевидения "горняков". Возлюбленная защитника популярнее игрока дончан в инстаграме.

За страницей девушки следят более 500 тысяч подписчиков. Тогда как у фуболиста лишь 44 тысячи поклонников. Отметим, что Дарья также работает моделью и участвует в фотосессиях различных брендов.

Напомним, что Савина в юности четыре года встречалась с Владсилавом Супрягой из Динамо. А через несколько месяцев она встретила своего возлюбленного Валерия Бондаря.

В июле 2021 года звездная пара поженилась. Свадьба состоялась в Киеве.

Яна Суркис

Биловар и Суркис / Фото ФК Динамо

Яна Суркис – дочь президента Динамо Игоря Суркиса и жена футболиста киевского клуба Кристиана Биловара. У девушки в инстаграме более 9 тысяч фанов, а у ее возлюбленного почти 3 тысячи подписчиков.

Отметим, что она до недавнего времени занималась балетом, что показывала в своем блоге. Однако впоследствии девушка родила ребенка и стала меньше появляться в социальных сетях, публикуя не большое количество сообщений.

Пара познакомилась очень давно в 2015 году. А в 2023 году состоялась свадьба, о которой стало известно только через год.

Лиза Кандыба

Волошин и Кандыба / Фото из инстаграма девушки

Лиза Кандыба встречается с футболистом Динамо Назаром Волошиным. Девушка активно ведет свой блог в инстаграме, создавая скандальный контент.

Инфлюенсерка популярнее своего возлюбленного. За ее страницей следят почти 17 тысяч поклонников, а полузащитник имеет всего 13 тысяч болельщиков.

Лиза Третьякова

Максим и Лиза Третьяковы / Фото из инстаграма девушки

Елизавета Третькова – жена футболиста Колоса Максима Третьякова. Она ведет свой блог с аудиторией в 190 тысяч подписчиков.

Кроме того, имеет свой ютуб-канал, который насчитывает 11,8 тысяч фанов. За ее любимым в инстаграм следят почти 9 тысяч болельщиков.

Анастасия Сыч

Алексей и Анастасия Сыч / Фото из инстаграма девушки

Анастасия Сыч – жена защитника Карпат Алексея Сыча. Возлюбленная футболиста "львов" ведет свой блог, а также основала собственное ателье во Львове.

Инстаграм девушки насчитывает более 11 тысяч подписчиков. Тогда как за игроком львовского клуба следит чуть более 3 тысяч фанатов.

Стоит отметить, что футболист сделал девушке предложение в 2023 году. А в 2024 году пара сыграла свадьбу.

Дарья Квиткова

Бражко и Квиткова / Фото из инстаграма девушки

Дарья Квиткова – известная блогер, участница шоу Холостяк и жена Владимира Бражко из Динамо. Девушка ведет собственный блог, а также занимается стретчингом.

За возлюбленной футболиста киевского клуба следят 1,8 миллиона подписчиков. Тогда как за Бражко чуть меньше, чем 100 тысяч.

Отметим, что впервые Квиткову и Бражко заметили на свадьбе у одноклубника футболиста Максима Дячука после чемпионства Динамо в УПЛ. А уже через несколько месяцев Владимир сыграл тайную свадьбу с Дарьей.

Ирина Калитвинцева

Влад и Ирина Калитвинцевы / Фото из инстаграма девушки

Ирина Калитвинцева – жена Владислава Калитвинцева из Металлиста 1925. Возлюбленная футболиста харьковского клуба активно занимается развитием собственного блога.

За инстаграмом девушки следит более 40 тысяч фанатов. На Калитвинцева подписаны всего более 14 тысяч болельщиков.

Возлюбленная футболиста в социальных сетях публикует фото из путешествий, отдыха и личной жизни. На странице девушки немало туристического контента.