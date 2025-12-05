Что надо знать о новом формате жеребьевки чемпионата мира-2026

В пятницу, 5 декабря, в Вашингтоне пройдет жеребьевка финальной части чемпионата мира по футболу. Турнир пройдет летом 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. 24 Канал подробнее рассказывает о правилах жеребьевки и новом формате чемпионата мира.

Какие команды вышли на ЧМ-2026?

Сейчас известны уже 42 команды, которые напрямую пробились на ЧМ. Еще шесть сборных попадут на турнир через плей-офф. Этим вариантом может воспользоваться и Украина, которая будет играть стыковые матчи в марте.

Впрочем жеребьевка финальной стадии ЧМ-2026 состоится еще до матчей плей-офф. Победитель определенного пути стыковых игр получит свое место в одной из групп.

В целом же накануне жеребьевки стал известен посев команд. 48 участников разделены на четыре корзины по 12 сборных. Победители стыковых матчей автоматически будут жеребиться из последней корзины.

плей-офф А: Уэльс/Босния и Герцеговина – Италия/Северная Ирландия

Уэльс/Босния и Герцеговина – Италия/Северная Ирландия плей-офф В: Украина/Швеция – Польша/Албания

Украина/Швеция – Польша/Албания плей-офф С: Словакия/Косово – Турция/Румыния

Словакия/Косово – Турция/Румыния плей-офф D: Чехия/Ирландия – Дания/Северная Македония

Чехия/Ирландия – Дания/Северная Македония плей-офф 1: ДР Конго – Новая Каледония / Ямайка

ДР Конго – Новая Каледония / Ямайка плей-офф 2: Ирак – Боливия/Суринам

В свою очередь в первую корзину автоматически попали страны-хозяйки – США, Канада и Мексика. Другие же 39 сборных получили свои места в посеве согласно рейтингу ФИФА.

ПЕРВАЯ КОРЗИНКА ВТОРАЯ КОРЗИНА ТРЕТЬЯ КОРЗИНКА ЧЕТВЕРТАЯ КОРЗИНА США

Канада

Мексика

Испания

Аргентина

Франция

Англия

Бразилия

Португалия

Нидерланды

Бельгия

Германия Хорватия

Марокко

Колумбия

Уругвай

Швейцария

Япония

Сенегал

Иран

Южная Корея

Эквадор

Австрия

Австралия Норвегия

Панама

Египет

Алжир

Шотландия

Парагвай

Тунис

Кот-д'Ивуар

Узбекистан

Катар

Саудовская Аравия

ЮАР Иордания

Кабо-Верде

Гана

Кюрасао

Гаити

Новая Зеландия

победитель плей-офф А

победитель плей-офф В

победитель плей-офф C

победитель плей-офф D

победитель плей-офф 1

победитель плей-офф 2

Какова процедура жеребьевки?

По итогу жеребьевки будут сформированы 12 групп по четыре команды – по одной из каждой корзины. Мексика автоматически получила место в группе А и сыграет в матче-открытии в Мехико 11 июня.

Канада также автоматически будет в группе В, а сборная США – группе D. Также ФИФА применит определенные ограничения при жеребьевке, чтобы максимально развести представителей одной конфедерации:

В каждой группе будет минимум по одному представителю из Европы, в четырех из них – по два. Представители других конфедераций будут разведены по группам – не более одного на квартет). Испания и Аргентина (№1 и №2 рейтинга ФИФА) не встретятся до финала, если выиграют свои группы. Франция и Англия (№3 и №4 рейтинга ФИФА) не встретятся до финала, если выиграют свои группы. Испания, Аргентина, Франция и Англия не пересекутся до полуфинала, если выиграют свои группы

В плей-офф попадут по две лучшие сборные из каждой группы. Также туда пройдут 8 лучших по очкам команд из 12-ти , занявших третьи места в группах. Финал ЧМ-2026 пройдет 19 июля 2026 года в Нью-Йорке.

Как Украине попасть на чемпионат мира-2026?