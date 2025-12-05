Что надо знать о новом формате жеребьевки чемпионата мира-2026
- Жеребьевка финальной части ЧМ-2026 состоится 5 декабря в Вашингтоне.
- Команды разобьются на 12 групп по четыре команды.
- Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике летом 2026 года.
В пятницу, 5 декабря, в Вашингтоне пройдет жеребьевка финальной части чемпионата мира по футболу. Турнир пройдет летом 2026 года в США, Канаде и Мексике.
Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. 24 Канал подробнее рассказывает о правилах жеребьевки и новом формате чемпионата мира.
Какие команды вышли на ЧМ-2026?
Сейчас известны уже 42 команды, которые напрямую пробились на ЧМ. Еще шесть сборных попадут на турнир через плей-офф. Этим вариантом может воспользоваться и Украина, которая будет играть стыковые матчи в марте.
Впрочем жеребьевка финальной стадии ЧМ-2026 состоится еще до матчей плей-офф. Победитель определенного пути стыковых игр получит свое место в одной из групп.
В целом же накануне жеребьевки стал известен посев команд. 48 участников разделены на четыре корзины по 12 сборных. Победители стыковых матчей автоматически будут жеребиться из последней корзины.
- плей-офф А: Уэльс/Босния и Герцеговина – Италия/Северная Ирландия
- плей-офф В: Украина/Швеция – Польша/Албания
- плей-офф С: Словакия/Косово – Турция/Румыния
- плей-офф D: Чехия/Ирландия – Дания/Северная Македония
- плей-офф 1: ДР Конго – Новая Каледония / Ямайка
- плей-офф 2: Ирак – Боливия/Суринам
В свою очередь в первую корзину автоматически попали страны-хозяйки – США, Канада и Мексика. Другие же 39 сборных получили свои места в посеве согласно рейтингу ФИФА.
|
ПЕРВАЯ КОРЗИНКА
|
ВТОРАЯ КОРЗИНА
|
ТРЕТЬЯ КОРЗИНКА
|
ЧЕТВЕРТАЯ КОРЗИНА
|
США
|
Хорватия
|
Норвегия
|
Иордания
Какова процедура жеребьевки?
По итогу жеребьевки будут сформированы 12 групп по четыре команды – по одной из каждой корзины. Мексика автоматически получила место в группе А и сыграет в матче-открытии в Мехико 11 июня.
Канада также автоматически будет в группе В, а сборная США – группе D. Также ФИФА применит определенные ограничения при жеребьевке, чтобы максимально развести представителей одной конфедерации:
- В каждой группе будет минимум по одному представителю из Европы, в четырех из них – по два.
- Представители других конфедераций будут разведены по группам – не более одного на квартет).
- Испания и Аргентина (№1 и №2 рейтинга ФИФА) не встретятся до финала, если выиграют свои группы.
- Франция и Англия (№3 и №4 рейтинга ФИФА) не встретятся до финала, если выиграют свои группы.
- Испания, Аргентина, Франция и Англия не пересекутся до полуфинала, если выиграют свои группы
В плей-офф попадут по две лучшие сборные из каждой группы. Также туда пройдут 8 лучших по очкам команд из 12-ти , занявших третьи места в группах. Финал ЧМ-2026 пройдет 19 июля 2026 года в Нью-Йорке.
Как Украине попасть на чемпионат мира-2026?
- Подопечные Сергея Реброва заняли второе место в группе D европейского отбора на ЧМ-2026. Наша команда набрала 10 очков в квартете с Францией, Исландией и Азербайджаном.
- Это дало нашей команде право выйти в раунд плей-офф. Там в полуфинале "сине-желтые" сыграют против Швеции. Игра пройдет 26 марта номинально на поле нашей команды.
- В случае прохода шведов в финале плей-офф наша сборная сразится за путевку на Мундиаль против победителя пары Польша – Албания. Эта игра должна состояться 31 марта также номинально "дома".
- Украина лишь один раз участвовала в чемпионате мира в истории. В 2006 году подопечные Олега Блохина сенсационно дошли до четвертьфинала соревнования.