Своего соперника, в частности, узнает и сборная Украины. За ходом событий процедуры следите на сайте 24 Канала.

Что известно о плей-офф отбора на ЧМ-2026?

Церемония жеребьевки начнется в 14:00 по киевскому времени. "Сине-желтые" узнают соперников в плей-офф, матчи которого будут сыграны в конце марта 2026 года.

Команда Сергея Реброва попала в первую корзину, а ее соперником в полуфинале станет одна из команд четвертого квартета. Этот матч состоится на условно домашнем стадионе нашей национальной команды.

Всего в этой стадии турнира примут участие 16 команд. 12 из них заняли вторые места в своих отборочных группах (они распределены по корзинам 1 – 3 в соответствии с рейтингом ФИФА), а еще четыре команды получили это право через статус победителей своих квартетов Лиги наций (корзина 4).

Все участники будут разделены на четыре пути. В каждом состоится полуфинал, а затем финал.

Они будут сыграны 26 и 31 марта соответственно. Четыре победителя выйдут в финальную часть ЧМ-2026, другие же – окажутся за бортом мирового первенства.

Распределение по корзинам для жеребьевки

Италия, Дания, Турция, Украина. Польша, Уэльс, Чехия, Словакия. Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово. Швеция, Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия

Отметим, что после попадания Украины в плей-офф своими ожиданиями перед жеребьевкой поделился Артем Милевский. В комментарии для Sport-express он назвал команду, которую хотел бы видеть соперником "сине-желтых".

Хочу, чтобы мы с румынами поквитались за Евро. Тем более их Луческу тренирует, поэтому будет интересно. А так мы должны побеждать каждую команду, если хотим сыграть на чемпионате мира,

– сказал Милевский.

