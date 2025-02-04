Виктор Цыганков помог Жироне одолеть аутсайдера Ла Лиги и прервать ужасную серию поражений

Украинский вингер отыграл чуть больше часа во встрече с Лас-Пальмасом. Его Жирона смогла на классе переиграть борца за выживание чемпионата Испании.

Жирона – Лас-Пальмас 2:1

Голы: Руис, 8, Асприлья, 79 – Фабиу Силва, 82.

В чемпионате Испании 2024-2025 подошел к завершению 22 тур Ла Лиги. На понедельник была вынесена встреча с участием Жироны, которая принимала борца за выживание Лас-Пальмас, сообщает 24 Канал.

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Каталонцы проиграли два последних матча в чемпионате, а вместе с Лигой чемпионов у команды Мичела была серия из четырех поражений подряд. На игру против островитян в основе Жироны появился Виктор Цыганков.

Хозяева владели инициативой и уже в старте игры открыли счет. Эррера элегантным пасом вывел Руиса один на один с кипером и нападающий не подвел команду. Перед перерывом Абель мог оформить дубль, но на этот раз он ошибся при пробитии пенальти.

Во втором тайме Жирона снизила обороты, но на 79 минуте смогла удвоить счет благодаря бильярдному выстрелу Асприльи. Лас-Пальмас же смог отыграть один мяч после стандарта, но для камбека этого не хватило.

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Что касается Цыганкова. то украинец не был особо заметен на поле и был заменен на 79 минуте. Победа позволяет Жироне не только прервать неудачную серию, а еще и подняться на седьмое место в таблице. До еврокубковой зоны всего один балл.