В воскресенье, 14 сентября, в матче 4 тура испанской Ла Лиги Сельта дома принимала Жирону. Игра завершилась вничью со счетом 1:1.

В составе гостей в этом поединке дебютировал Владислав Ванат. Он отметился голом уже на 12-й минуте встречи, благодаря чему каталонцы набрали первое очко в сезоне, информирует 24 Канал.

Что означает празднование Ваната?

После окончания игры пресс-служба испанского клуба отреагировала на взятие ворот украинца. Она обратила внимание на необычное празднование гола от своего новичка:

Новое празднование разблокировано,

– говорится в заметке.



В Жироне отреагировали на гол Ваната

Этот мяч Владислав Ванат отпраздновал особым образом. Он показал руками букву "Т", хотя это празднование не является стандартным для украинского форварда.

Оно имело свою предысторию. Нападающий сборной Украины таким образом выполнил просьбу Тараса Михавка. Защитник Динамо лично просил об этом своего бывшего партнера по команде, когда тот покидал киевский "бело-синих".

Отметим, что ранее главный тренер Жироны Мичел прокомментировал успешный дебют Владислава Ваната. Он был доволен выступлением новичков и надеется на результативность украинского форварда.

У нас есть игроки, которые очень хорошо знают, что мы хотим делать. Унахи даст нам пас вперед, а Ванат – будет забивать. Брайан Гил и некоторые другие должны улучшиться, но это процесс. Постепенно они дадут нам больше. Мы должны улучшить ситуацию, но после этого дня я более спокоен насчет команды,

– цитирует Мичела Marca.

Отметим, что благодаря голу в ворота Сельты Владислав Ванат оказался в интересном рейтинге. Он стал автором одного из самых быстрых дебютных забитых мячей среди украинских легионеров в чемпионатах топовых европейских лиг.

Что известно о карьере Ваната в Испании?