Тренер Барселоны не поставил звезду команды в стартовый состав по необычной причине

Ханс-Дитер Флик решил жестко заняться дисциплиной в команде. Из-за систематических опозданий тренер наказал Жюля Кунде, который является игроком основы.

Каталонская Барселона одержала четвертую подряд победу в чемпионате Испании. Команда Ханса-Дитера Флика минимально переиграла Райо Вальекано в 24 туре Ла Лиги.

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Второе наказание за сезон

Эту встречу со скамейки запасных начал Жюль Кунде, который является обычно игроком основы каталонцев. Как стало известно 24 Каналу со ссылкой на El Partidazo de COPE, произошло это по дисциплинарным причинам.

Защитник опоздал на предматчевую установку Флика, поэтому тот решил наказать его и оставил в запасе. Такой случай случается уже второй раз в этом сезоне.

В октябре 2024-го Кунде опоздал на тренировку перед матчем с Алавесом, из-за чего также не попал в старт. На этот раз Жюль появился на поле на 66-й минуте и помог удержать победу над Райо.

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Этот триумф существенно повысил шансы Барселоны на триумф в Ла Лиге. "Блаугранас" догнали в таблице Реал и опередили его по результатам очной встречи. Атлетико же отстает на одно очко.