Речь идет о защитнике Жоане Капдевиле. Чемпион Европы и мира в отчаянии обратился к президенту США Дональду Трампу, пишет 24 Канал.

Что случилось с Жоаном Капдевилой

В своем аккаунте в сети X бывший футболист рассказал, почему у него возникли проблемы с получением разрешения на въезд в США через электронную систему ESTA.

Капдевила отметил в своем посте президента США Дональда Трампа, а также министерство спорта Испании. Он призвал их помочь ему осуществить мечту и вместе с детьми побывать в Нью-Йорке на финале и поддержать нынешнюю команду "Фурии Рохи" на трибунах в компании партнеров по победному составу 2010 года.

Почему известен Жоан Капдевила

Защитника редко упоминают в контексте легендарной сборной Испании на чемпионате мира в Южной Африке, названной в честь Хави, Иньесты, Давида Вильи, Серхио Рамоса, Икера Касильяса и Карлеса Пуйоля – хотя на самом деле Капдевила был основным игроком на том турнире и провел в составе все матчи, включая финал против сборной Нидерландов. ФИФА даже включила его в символическую сборную чемпионата.

Также в составе "Фурии Рохи" Капдевила стал чемпионом Европы в 2008 году. В его активе еще и серебро Олимпийских игр 2000 года в Сиднее.

На клубном уровне Капдевила выступал за "Эспаньол", "Атлетико", "Депортиво", "Вильярреал", португальскую "Бенфику", а завершал карьеру в андоррской "Санта-Коломе". Самое большое достижение – победа в чемпионате Испании в составе "Депортиво" в 2000 году.