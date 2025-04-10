Бразильский футболист Полесья готов играть за сборную Украины

Защитник житомирского Полесья Жоао Виалле рассказал о своей жизни в Украине. Он выразил желание сыграть за нашу национальную команду.

Летом 2024 года Жоао Виалле стал игроком житомирского Полесья. Он подписал контракт с клубом на 4 года.

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Виалле хочет сыграть за сборную

Он отметил, что в Украине чувствует себя очень счастливым, ведь имеет здесь хорошие возможности. Его семья также счастлива здесь, пишет 24 канал со ссылкой на Украинский футбол.

Также он ответил, хотел бы играть за сборную Украины.

Ничего не могу исключать. Я был бы доволен, если бы это произошло в будущем. Мне очень нравится эта страна,

– сказал бразилец.

Справка. В сезоне-2024/2025 Жоао Виалле сыграл 18 матчей за Полесье, в которых не отметился результативными действиями.

Отметим, что сейчас житомирская команда занимает 4-ю позицию в турнирной таблице УПЛ.