Лунин не входит в планы Моуринью: украинский вратарь может покинуть Реал
Перед Андреем Луниным встал новый карьерный вызов. Украинский вратарь "Реала" может покинуть клуб или лишиться даже места второго вратаря.
Главный тренер команды Жозе Моуринью не видит украинца в составе клуба. Об этом сообщают журналисты издания The Athletic.
Что ждет Лунина в Реале
По информации источника, наставник мадридской команды не видит перспектив у двух игроков основного состава: Андрея Лунина и Рауля Асенсио.
Во вратарской иерархии Реала Лунин уступает Тибо Куртуа. Новый тренер Жозе Моуринью, по данным, недоволен даже тем, что украинец остается вторым номером на "Сантьяго Бернабеу". Нехватка игрового времени у 27-летнего футболиста – не единственный признак его слабой позиции: тренер якобы не учитывает его в долгосрочных планах,
– говорится в сообщении.
Отметим, что в текущем сезоне Андрей Лунин пока не провел ни одной игровой минуты в официальных матчах за клуб из столицы Испании.
Как складываются обстоятельства для Андрея Лунина
Помимо игровых, иногда в карьере Лунина здесь также играют роль и другие обстоятельства. В сентябре Андрей пропустил матч Лиги чемпионов своего клуба из-за болезни.
Накануне начала международной паузы стало известно, что вратарь Реала не получил вызов на матчи сборной Украины в Лиге наций. Одной из причин могло быть нежелание самого футболиста.