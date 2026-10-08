Головний тренер команди Жозе Моурінью не бачить українця у клубі. Про це стверджують журналісти видання The Athletic.

Що очікує на Луніна у Реалі

За інформацією джерела, наставник мадридської команди не бачить перспектив у двох виконавців з першої команди: Андрія Луніна та Рауля Асенсіо.

У воротарській ієрархії Реала Лунін поступається Тібо Куртуа. Новий тренер Жозе Мурінью, за даними, незадоволений навіть тим, що українець лишається другим номером на "Сантьяго Бернабеу". Брак ігрового часу в 27-річного — не єдиний сигнал слабкої позиції: тренер нібито не враховує його у довгострокових планах,

– йдеться у повідомлені.

Зазначимо, що у поточному сезоні Андрій Лунін поки не провів жодної ігрової хвилини в офіційних матчах за клуб зі столиці Іспанії.

Як складаються обставини для Андрія Луніна

Окрім ігрових, іноді у кар’єру Луніна втручаються також й інші обставини. У вересні Андрій пропускав матч Ліги чемпіонів свого клубу внаслідок хвороби.

Напередодні початку міжнародної паузи стало відомо, що воротар Реала не отримав виклик на матчі збірної України у Лізі націй. Однією з причин могло бути небажання самого футболіста.