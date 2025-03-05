Это лига страсти, – Моуриньо признался, в какой стране хотел бы поработать тренером

Жозе Моуриньо на протяжении тренерской карьеры работал в пяти странах. Он рассказал, где еще был бы не против получить новый опыт.

Наставник турецкого Фенербахче накануне игры Лиги Европы против Рейнджерс провел пресс-конференцию. Среди прочего он рассказал, что был бы заинтересован в будущем возглавить один из шотландских грандов, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Athletic.

Читайте также Легенда Копенгагена разнес акционера клуба за антиукраинскую позицию

Что нравится Моуриньо в шотландском футболе

По словам португальца, его привлекает футбольная атмосфера в этой стране. Именно ее звездный тренер больше всего ценит в своей профессии.

"Люди говорят, что шотландская лига – это чемпионат двух команд. Но это лига страсти, а страсть в футболе – это все для меня. Играть на пустых стадионах или там, где нет огня страсти, для меня не имеет смысла.

Селтик и Рейнджерс – большие клубы с большим количеством фанов, большими эмоциями, большой ответственностью и большими ожиданиями, то почему бы и не возглавить один из них?" – сказал Моуриньо.

Справка. Первый матч между Фенербахче и Рейнджерс состоится в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что Жозе Моуриньо работал главным тренером в Португалии, Англии, Италии, Испании и Турции. Всего в его коллекции есть 26 трофеев.