Наставник турецького Фенербахче напередодні гри Ліги Європи проти Рейнджерс провів пресконференцію. Серед іншого він розповів, що був би зацікавлений у майбутньому очолити один із шотландських грандів, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Athletic.

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Що подобається Моурінью у шотландському футболі

За словами португальця, його приваблює футбольна атмосфера в цій країні. Саме її зірковий тренер найбільше цінує у своїй професії.

"Люди кажуть, що шотландська ліга – це чемпіонат двох команд. Але це ліга пристрасті, а пристрасть у футболі – це все для мене. Грати на порожніх стадіонах або там, де немає вогню пристрасті, для мене не має сенсу.

Селтік і Рейнджерс – великі клуби з великою кількістю фанів, великими емоціями, великою відповідальністю та великими очікуваннями, то чому б і не очолити один з них?" – сказав Моурінью.

Довідка. Перший матч між Фенербахче та Рейнджерс відбудеться у Стамбулі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Жозе Моурінью працював головним тренером у Португалії, Англії, Італії, Іспанії та Туреччині. Всього в його колекції є 26 трофеїв.