Моуринью отличился позорным поведением во время матча Кубка Турции: видео

В среду, 2 апреля, состоялся четвертьфинал Кубка Турции-2024/2025. В одном из матчей Фенербахче принимал дома извечного соперника Галатасарай.

Кубковый поединок завершился победой гостей со счетом 1:2. Игра между "желтыми канарейками" и "львами" завершилась дракой, сообщает 24 канал.

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"Особенный" в своем стиле

В добавленное арбитром время между игроками Фенербахче и Галатасарая вспыхнула драка. В результате главный рефери матча показал три красные карточки: Мерту Яндашу, Баришу Йылмазу и Керему Демирбаю.

Главный тренер Фенербахче Жозе Моуринью также отметился позорным поведением. Наставник "желтых" канареек ухватил за нос визави из Галатасарая Окана Бурука.

Видео позорного поведения Моуринью:

Напомним, что ранее Жозе Моуринью попал в скандал в отношении "Галатасарая". "Львы" обвинили наставника "желтик канареек" в расизме.