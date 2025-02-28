Прошлым летом известный тренер Жозе Моуриньо перебрался в чемпионат Турции. Португалец возглавил стамбульский Фенербахче, после чего не раз попадал в новости из-за каких-то скандалов или курьезов.

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Моуриньо в своем репертуаре

Очередной случился после дерби с Галатасараем в рамках 25 тура чемпионата Турции. После игры Моуриньо позволил себе оскорбления в сторону судей и тренерского штаба соперника.

Жозе ворвался в судейскую комнату после матча, а тренеров Галатасарая сравнил с "прыгающими обезьянами". Поэтому "львы" обвинили Моуриньо в расизме и тот в итоге получил наказание, сообщает 24 Канал со ссылкой на Федерацию футбола Турции.

Организация оштрафовала Жозе на 44 тысяч долларов и отстранила его на четыре матча. Его действия признаны такими, которые нарушают спортивную этику и провоцируют насилие.

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Таким образом Моуриньо не сможет присутствовать на матчах Фенербахче против Антальяспора, Самсунспора, Бодрума и Трабзонспора. К слову, игра против Галатасарая завершилась нулевой ничьей.

После того матча Фенербахче остался на втором месте. В свою очередь Галатасарай является лидером Суперлиги и опережает соседей по городу на шесть баллов.