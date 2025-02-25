Жозе Моуринью отметился на послематчевой пресс-конференции. Наставник "желтых канареек". Португальский специалист позволил себе резкие высказывания в отношении представителей Галатасарая, сообщает 24 канал.

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В чем обвиняют Моуринью

Жозе Моуринью вспомнил момент с Юсуфом Акчичеку в начале игры против Галатасарая. 62-летнего специалиста возмутило поведение представителей команды соперника в технической зоне во время ситуации с его подопечным.

Я должен поблагодарить арбитра. В той ситуации, что я упоминал, все на скамейке для запасных соперников прыгали, словно обезьяны. Если бы игру судил турецкий арбитр, он бы показал желтую карточку Юсуфу Акчичеку на первой минуте. Мне бы пришлось заменить его на пятой минуте, – цитирует Моуринью Fotospor.

Впоследствии Галатасарай в официальном заявлении клуба отреагировал на высказывания Моуринью, обвинив наставника Фенербахче в расизме. "Львы" подчеркнули, что Жозе неоднократно унижал турецкий народ своими заявлениями.

Позиция Галатасарая

На этот раз португальский специалист пересек черту в своих высказываниях. Поэтому Галатасарай решил обратиться в УЕФА и ФИФА по поводу расистских заявлений Жозе Моуринью, а также возбудить уголовное дело.

Этим официально заявляем о намерении возбудить уголовное дело по факту расистских высказываний Жозе Моуринью и, соответственно, подать официальные жалобы в УЕФА и ФИФА. Кроме того, мы будем внимательно следить за позицией, которую занял Фенербахче - организация, исповедующая "образцовые моральные ценности", в ответ на плохое поведение своего тренера,

- говорится в заявлении Галатасарая.

Напомним, что Галатасарай возглавляет турнирную таблицу Суперлиги Турции сезона-2024/2025. Фенербахче Жозе Моуринью отстает от "львов" на шесть очков, занимая вторую строчку.