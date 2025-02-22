67-летний итальянский специалист работает в Аталанте с 2016 года. Соглашение опытного специалиста с "богиней" рассчитано до 2026 года.
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Эпоха Гасперини подходит к концу
Джан Пьеро Гасперини ответил на вопрос, продолжит ли он работать в Аталанте. Возможно, что итальянский специалист покинет команду в конце текущего сезона.
Как уже было сказано, у всего есть начало и конец, в конце сезона мы посмотрим, буду ли работать я (до 2026 года – 24 канал), или покину команду после этого сезона. Никаких дальнейших продолжений не будет,
– сказал Гасперини.
Отметим, что недавно Аталанта вылетела из Лиги чемпионов, сенсационно уступив Брюгге в стыковых матчах. В итальянской Серии А бергамаски занимают 3 место, имея 51 пункт после сыгранных 25 туров.
Напомним, что Аталанта во главе с Гасперини выиграла Лигу Европы-2023/2024. "Богиня" в финальном матче обыграла неудержимый Байер Леверкузен (3:0), нанеся "фармацевтам" первое поражение в сезоне.